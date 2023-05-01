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Официальный курс маната к мировым валютам на 1 мая

Финансы Материалы 1 мая 2023 09:51 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 мая

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое мая 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8709 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8709

1 австралийский доллар

AUD

1,1279

1 аргентинский песо

ARS

0,0076

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3408

1 дирхам ОАЭ

AED

0,463

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0929

100 южнокорейских вон

KRW

0,1269

1 чешская крона

CZK

0,0796

100 чилийских песо

CLP

0,2106

1 китайский юань

CNY

0,2457

1 датская крона

DKK

0,251

1 грузинский лари

GEL

0,6817

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1346

100 индонезийских рупий

IDR

0,0116

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1657

1 швейцарский франк

CHF

1,901

1 израильский шекель

ILS

0,4682

1 канадский доллар

CAD

1,254

1 кувейтский динар

KWD

5,5472

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,381

1 мексиканский песо

MXN

0,0945

1 молдавский лей

MDL

0,0947

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1592

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,4075

1 российский рубль

RUB

0,0213

1 сингапурский доллар

SGD

1,2736

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2899

1 турецкая лира

TRY

0,0874

1 тайваньский доллар

TWD

0,0553

1 таджикский сомони

TJS

0,1564

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,242

1 новозеландский доллар

NZD

1,051

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