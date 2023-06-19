ЦБА и МВФ обсудили программы поддержки развития Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущей ситуации и будущих направлениях сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и МВФ. Мы также обсудили работу, которая будет проделана в рамках подготовки к консультациям по IV Статье соглашения МВФ и программы поддержки МВФ для Азербайджана", - говорится в публикации.