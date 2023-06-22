В Азербайджане устанавливаются новые правила в отношении платежных терминалов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила оказания платежных услуг через платежные терминалы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в новом законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", который обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, поставщик платежных услуг при оказании услуг через платежные терминалы должен перечислить полученные от плательщика денежные средства на расчетный счет получателя средств не позднее очередного операционного дня, если договором с получателем средств не предусмотрен отдельный срок (срок, предусмотренный договором, который не может превышать пяти рабочих дней).

За исключением случаев, определенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА), платежный терминал должен предоставить пользователю платежного сервиса информацию, подтверждающую платежную операцию. Требования к информации, подтверждающей платежные операции, совершаемые через платежные терминалы, и порядок предоставления информации определяются актами нормативного характера ЦБА.