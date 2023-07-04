БФБ провел делистинг ценных бумаг "Günay Sığorta"

БАКУ /Trend/ - Листинговый комитет Бакинской фондовой биржи (БФБ) принял решение о делистинге ценных бумаг ОАО "Günay Sığorta", сообщает во вторник Trend.

"В связи с добровольным аннулированием лицензии ОАО ”Günay Sığorta" ЗАО "Бакинская фондовая биржа" начала процедуру делистинга ценных бумаг, находящихся в листинге под кодом AZ1001008346", - говорится в сообщении БФБ

Отметим, что в соответствии с правилами листинга Бакинской фондовой биржи решение о делистинге вступит в силу через два месяца после обнародования, и ценные бумаги будут сняты с торгов.

Напомним, что 24 июня Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию ОАО "Günay Sığorta" на основе добровольного обращения в соответствии с законом "О страховой деятельности”.