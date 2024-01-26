В Азербайджане утверждена "Стратегия развития финансового сектора на 2024-2026 годы"

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы", сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным ЦБА, стратегия включает в себя такие приоритеты, как развитие страхования, рынков капитала и платежного сектора в стране, а также укрепление стабильности банковского сектора.

В ней отражены такие стратегические цели, как расширение финансовой доступности, увеличение охвата финансовых услуг и диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности в секторе, внедрение корпоративного управления, а также усиление прозрачности и стабильности.

Стратегический документ также определяет вероятный рыночный потенциал каждого сектора, соответствующие требования Центрального банка к качеству и механизмы контроля, основанные на рисках, цифровые финансы, устойчивое финансирование, профессиональное развитие и расширение государственных финансовых знаний.

Достижение целей "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" будет способствовать макроэкономической и финансовой стабильности в стране, а также еще больше увеличит возможности граждан получать выгоду от сильной и стабильной финансовой системы.

Отмечается, что информация о реализации стратегии будет представляться общественности ежегодно.

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