МВФ прогнозирует увеличение темпов роста ВВП Азербайджана в период 2024-32 гг.

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2024-28 годах составит 2,3 процента в год, а затем возрастет, сообщает в четверг Trend со ссылкой на документ по итогам консультаций МВФ с властями Азербайджана по статье IV в последнем квартале 2023 года.

Согласно этому отчету МВФ, в течение 2029-30 годов темпы роста экономики Азербайджана будут в среднем 2,4 процента в год, а в 2031-2032 годах ускорятся до 2,5 процента в год.

Напомним, что в 2023 году ВВП Азербайджана вырос на 1,1 процента к 2022 году.