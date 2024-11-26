Азербайджан и Турецкая Республика Северного Кипра подписали меморандум в области страхования

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) и Союз страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра подписали меморандум, передает во вторник Trend.

Согласно данным ASA, в меморандуме определены направления взаимодействия, включая обмен кадрами, опытом и информацией, разработку новых совместных страховых продуктов, а также установление перестраховочных связей между двумя странами.

Среди совместных инициатив особо выделяется участие Союза страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра в организации I Ассамблеи Страхового Союза Тюркского мира (TDSB), которая пройдет в азербайджанском городе Шуша.

Отметим, что количество стран, с которыми Азербайджан сотрудничает в сфере страхования, достигло девяти.