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Азербайджан и Турецкая Республика Северного Кипра подписали меморандум в области страхования

Финансы Материалы 26 ноября 2024 15:01 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турецкая Республика Северного Кипра подписали меморандум в области страхования
Фото: Ассоциация страховщиков Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) и Союз страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра подписали меморандум, передает во вторник Trend.

Согласно данным ASA, в меморандуме определены направления взаимодействия, включая обмен кадрами, опытом и информацией, разработку новых совместных страховых продуктов, а также установление перестраховочных связей между двумя странами.

Среди совместных инициатив особо выделяется участие Союза страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра в организации I Ассамблеи Страхового Союза Тюркского мира (TDSB), которая пройдет в азербайджанском городе Шуша.

Отметим, что количество стран, с которыми Азербайджан сотрудничает в сфере страхования, достигло девяти.

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