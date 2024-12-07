S&P понизило прогноз инфляции для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне двух процентов (ранее прогнозировалось на уровне 3 процентов)

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на S&P.

Агентство отмечает, что среднегодовая инфляция в следующем году ускорится до 4 процентов, но замедлится в последующих годах до трех процентов.

Отметим, что Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,1 процента в 2024 году, Всемирный банк - 4,2 процента, ООН - 5,9 процента, а в 2025 году - 3,9 процента, Азиатский банк развития - 5,5 процента в 2024 году и 6,5 процента - в 2025 году. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджанае замедлится в 2024 году до 3,5 процента с 8,8 процента в 2023 году.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана прогнозирует годовую инфляцию в стране в 2024 году на уровне 4±2 процента, министерство экономики Азербайджана прогнозирует, что в 2024 году среднегодовая инфляция в стране составит 2,7 процента, в 2025 - 4,6 процента, в 2026 - четыре процента, в 2028-2028 годы - по 3,8 процента в год.