Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Финансы Материалы 22 января 2025 10:00 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 января принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

"Решение о сохранении учетной ставки без изменений принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находятся в пределах целевого коридора (4±2%), а также анализа глобальной экономической ситуации, макроэкономических тенденций и передачи воздействия денежно-кредитной политики на экономику", - говорится в публикации.

Отметим, что следующее решение ЦБ касательно учетной ставки будет опубликовано 12 марта.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости