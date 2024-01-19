В Азербайджане готовится Национальный план электромобильности

БАКУ/Trend/ - Азербайджан считает целесообразным увеличение использования в стране электромобилей с целью сокращения выбросов парниковых газов в транспортном секторе.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил глава департамента экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов.

"В настоящее время в мире ускоренными темпами идет процесс перехода на электромобили. В Азербайджане на протяжении нескольких лет принимаются меры по стимулированию использования автомобилей, не вредящих окружающей среде, а именно с электроприводом или с гибридным двигателем. К таким автомобилям применяются налоговые и таможенные льготы, как и к зарядным устройствам для них. Это привело и будет приводить к росту ввоза таких автомобильных средств в страну", - считает Муталлимов.

По его словам, в частности, по сравнению с 2021 годом количество импортируемых электромобилей выросло в 19 раз.

"Если такая позитивная тенденция сохранится, то в ближайшие годы доля электромобилей в транспортном парке страны значительно увеличится", - сказал представитель минэкологии.

Он также отметил, что параллельно с ростом количества электромобилей создается и больше зарядных станций.

"В целях дальнейшего развития электромобильности в стране начата подготовка соответствующего Национального плана. Одновременно, совместно с программой развития ООН по окружающей среде разрабатывается проект "Переход на безотходный и малоотходный электрический транспорт в Азербайджане"", - добавил Муталлимов.

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