В Джебраиле построят солнечные электростанции

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Карабах и Восточный Зангезур превратились в большую строительную площадку. За минувший год в Джебраиле, Губадлы и Зангилане в 9 селах, одном поселке и трех городских центрах были заложены фундаменты различных жилых кварталов, школ и больниц. Эта инфраструктура, жилые комплексы станут существенным вкладом в процесс возвращения людей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на заседании в Зангилане рабочей группы по вопросам экологии сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Он отметил, что Карабах и Восточный Зангезур объявлены зоной «зеленой» энергии, защита окружающей среды является главным приоритетом в масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях.

«В этом направлении реализуются крупные проекты. В Джебраиле будут построены солнечные электростанции. Если мы говорим о строительстве, то административные здания в селах, которые будут построены на следующих этапах, предусматривается обеспечить «зеленой» энергией. Энергоснабжение села Агалы осуществляется за счет возобновляемых источников энергии. В целом, будут применены инновационные подходы к концепциям «умный город» и «умное село», - сказал Вахид Гаджиев.

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