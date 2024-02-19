Строительство СЭС в Джабраиле стартует в 2024 году - bp

БАКУ /Trend/ - Строительство солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джабраиле начнется в 2024 году, сообщил в понедельник журналистам вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, сообщает в понедельник Trend.

"Подготовительные работы уже завершаются. Совсем скоро завершатся работы по разминированию в Джабраильском районе. Уже есть окончательные технические и коммерческие аспекты, связанные с финальным инвестиционным решением (FID), которое будет одобрено во втором полугодии. После этого стартуют работы по закладке фундамента СЭС и ее строительству", - сказал Асланбейли.

Первоначальная стоимость "Шафаг" оценивалась в 200 миллионов долларов, но именно при подписании в этом году FID будет названа уточненная стоимость работ.

Также в текущем году будет названо долевое участие в этом проекте bp, SOCAR и "Азербайджанской инвестиционной компании".

Напомним, что 3 июня 2023 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали Исполнительное соглашение о сотрудничестве в оценке и реализации проекта строительства СЭС.

Документ касается не только строительства электростанции "Шафаг", но и широкого участия в создании зоны "зеленой энергетики" на территориях, освобожденных от оккупации.

СЭС будет построена и введена в эксплуатацию в конце 2025 года.

Впервые в Азербайджане будет использован виртуальный своповый механизм, при котором электроэнергия от объекта будет использоваться в районе строительства объекта, а на Сангачальский терминал Азербайджана (оператор bp) будет из сети Azerisiq передаваться аналогичное количество электроэнергии.