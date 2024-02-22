В Астане обсудят перспективы "водородной экономики" регионов Центральной Азии и Каспия

БАКУ/Trend/ - Перспективы производства "зеленого" водорода в странах Центральной Азии и Каспийского региона будут обсуждены 17 сентября в Астане, передает Trend со ссылкой на организатора этого мероприятия - международную компанию Globuc.

"Это уникальное бизнес-мероприятие, посвященное рассмотрению перспектив "водородной экономики" в регионе. Оно второй раз будет проводиться в Астане спустя год после первого "водородного саммита" и соберет экспертов из стран Центральной Азии, Каспийского региона, ЕС, представителей международных профильных структур и финансовых институтов", - отмечено в информации Globuc.

Актуальность обсуждения "водородной экономики" в регионе связана с прогрессом по водородным проектам в Казахстане, Узбекистане, активным обсуждением их в Азербайджане с привлечением ведущих мировых производителей "зеленого" водорода, в частности, Fortescue Future Industries.

"Зеленый" водород признается во всем мире самым чистым видом топлива, и активизируется реализация соответствующих проектов в связи мировой климатической повесткой.