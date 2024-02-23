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Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29 - Фергус Олд (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 23 февраля 2024 13:50 (UTC +04:00)
Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29 - Фергус Олд (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Между представителями Департамента энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании и представителями министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерства экономики Азербайджана и министерства иностранных дел Азербайджана, играющими важную роль в организации COP29, состоялись переговоры.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в своем аккаунте в социальных сетях.

"Мы готовы поддержать Азербайджан в организации COP29", - подчеркнул он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29 - Фергус Олд (ФОТО)
Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29 - Фергус Олд (ФОТО)
Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29 - Фергус Олд (ФОТО)
Великобритания готова поддержать Азербайджан в организации COP29 - Фергус Олд (ФОТО)
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