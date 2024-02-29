Предстоящую COP29 обсудили на мероприятии Caspian Energy

БАКУ /Trend/ - Азербайджан следует всем международным конвенциям и соглашениям по защите экологии и достойно проведет в ноябре 2024 года COP29, сказал на мероприятии Caspian Energy "Meet up" советник министра экологии и природных ресурсов Рустам Гасанов, сообщает Trend.

По его словам, в 1995 году Азербайджан присоединился к конвенции по сокращению факельного сжигания газа, в 1997 году - к Киотскому протоколу о климате, а в 2015 году - к Парижскому соглашению ООН о климате, после принятия которого в мире проводятся регуляторные сессии рамочной конвенции сторон о климате (COP).

"В ходе COP28 в Дубае Азербайджан взял на себя обязательства по сокращению выбросов метана, выходу на нулевой показатель к 2050 году, подтвердил обязательства по другим парниковым газам, и в ходе COP29 в Баку будет поддерживать усилия всех стран мира по климатическому финансированию", - отметил Гасанов.