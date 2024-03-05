Министр энергетики Молдовы о возможности подключения к проекту «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Потребители в Молдове так же смогут покупать энергоресурсы через «зеленый» коридор Азербайджан-ЕС.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

По словам Парликова, Азербайджан показал, что несмотря на то, что страна богата традиционными энергоресурсами, «зеленая» повестка тоже набирает здесь обороты.

«Проект прокладки кабеля по дну Черного моря для поставки «зеленой» энергии из Азербайджана в Европу, а также проекты, реализуемые внутри страны для производства возобновляемой энергии, позволяют создать новые связи в сфере энергетики между Европой и Каспийским регионом. Географически подключить Молдову к такому проекту было бы сложно. Нас этот проект коснется косвенно, через румынский рынок. Мы строим мощные новые линии подключения к румынской энергосистеме и через 5-6 лет Молдова станет полноценной частью европейского энергетического рынка. Мы фактически будем одним рынком с той же Румынией. Соответственно, если этот кабель придет на румынский рынок, эту же энергию также смогут покупать и потребители Молдове. В этом смысле не столь важно, чтобы этот кабель проходил через Молдову, так как с экономической и логистической точек зрения это не имеет большого смысла, но так как мы постепенно интегрируемся в рынок ЕС, в любом случае мы очень заинтересованы в этом проекте и будем его поддерживать», - сказал министр.

Парликов отметил, что энергосистема Молдовы меньше, чем азербайджанская и, соответственно, масштаб проектов тоже существенно меньше.

«При этом механизмы, через которые мы привлекаем инвестиции, похожи и мы вполне заинтересованы в обмене опытом с Азербайджаном. Мы проводим аукционы порядка на 60 мегаватт солнечной энергии, чуть больше 100 мегаватт ветровой энергии. Модель этих аукционов заключается в том, что компания, предложившая лучшую цену для потребителя, сможет в течение 15 лет продавать эту энергию гарантированно по цене, которую они предложили потребителям в Молдове через государственную компанию. Это механизм, через который мы гарантируем определенные доходы, но при этом мы имеем конкурентную среду и пытаемся получить наилучшую цену для наших потребителей. Рынок Молдовы относительно небольшой. Для нас было принципиально важно избавиться от зависимости от единого поставщика. Теперь мы готовы покупать газ на коммерческих условиях», - добавил он.

X: @Lyaman_Zeyn