Минэкологии Азербайджана и ASCO провели экологический мониторинг Бакинской бухты

БАКУ/Trend/ — Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана вместе с "Азербайджанским каспийским морским пароходством" (ASCO) провели экологический мониторинг в Бакинской бухте, передает в четверг Trend со ссылкой на ASCO.

"Принимая во внимание объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" и тот факт, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку, Управление комплексного экологического мониторинга Каспия минэкологии с помощью корабля "Орион 17" ASCO провело экологический мониторинг в заливе", — отметили в ASCO.

В сообщении поясняется, что в ходе мониторинга были взяты пробы донных отложений с определенных глубин моря в акватории Бакинской бухты (территория исследования тянулась от зоны близ отеля "Baku Marriott" до площади Государственного флага).

"По результатам взятых проб будут приняты соответствующие меры по улучшению экологического состояния залива", — также говорится в информации ASCO.

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