На новом этапе Азербайджан будет поставлять на европейский рынок и "зеленую" энергию - комментарий

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца 2023 года экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос на 9,6 процента, до 2,1 миллиарда кубических метров. За это время в Турцию было экспортировано 1,4 млрд кубометров газа, а в Грузию - 0,6 млрд. Общий экспорт газа за последние два месяца составил 4,1 миллиарда кубических метров. Общая добыча газа увеличилась на 2,3 процента, до 8,2 миллиарда кубометров.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Trend.

"Несмотря на предвзятые и основанные на двойных стандартах заявления ряда международных структур, в том числе некоторых членов Европейского парламента, экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Европой укрепляется. За последние 3 года Азербайджан экспортировал в Европу более 33 миллиардов кубометров газа. В 2023 году объем экспорта газа в Европу приблизился к 12 миллиардам кубометров", - написал он.

Байрамов отметил, что роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы в последние годы только возрастает. "Учитывая, что в 2022 году с Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании по удвоению поставок, приоритетным остается привлечение новых инвестиций в разработку таких газовых месторождений, как "Абшерон", "Умид", "Асиман", "Шафаг" и "Бабек", которые планируется ввести в эксплуатацию в предстоящий период. По трубопроводу TAP в Европу на втором этапе будет транспортировано 20 млрд кубометров газа. В целом пропускная способность Южного газового коридора может быть увеличена до 32 миллиардов кубометров. На новом этапе Азербайджан будет поставлять на европейский рынок и "зеленую" энергию. Энергия, полученная из возобновляемых источников в Азербайджане, через территорию Грузии и по дну Черного моря может быть экспортирована в Европейский союз после 2026 года", - сказал он.

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