БАКУ /Trend/ - Казахстан примет активное участие в COP29 в Баку.



Как сообщает Trend, об этом было заявлено в ходе рабочего визита советника Президента – специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфии Сулейменовой в Азербайджан.

В ноябре 2024 года в Баку состоится 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая будет посвящена вопросам климатического финансирования.

Конференция является высшим органом Конвенции, принимающим решения. Ежегодно представители правительств со всего мира собираются на Конференцию, чтобы объединить усилия в работе по предотвращению изменения климата и ликвидации его последствий.

В рамках визита Зульфия Сулейменова и посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель провели встречи с помощником Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Х. Гаджиевым, министром энергетики П. Шахбазовым, министром экологии и природных ресурсов, президентом СОР29 М. Бабаевым, депутатом Милли Меджлиса, лидером высокого уровня ООН по климату на COP29 Н. Арпадараи, заместителем министра иностранных дел, главным переговорщиком COP29 Я. Рафиевым. В ходе встреч были обсуждены вопросы по подготовке и проведению COP29.

З. Сулейменова поздравила Азербайджан с предстоящим проведением столь значимого мероприятия и выразила готовность к поддержке и тесному сотрудничеству.

В свою очередь, азербайджанские партнеры поблагодарили Казахстан за поддержку и проинформировали о приоритетах и инициативах Азербайджана в рамках председательства в COP29, подготовительной работе к этому престижному мероприятию, переговорном процессе с государствами и международными организациями.

В ходе состоявшихся встреч стороны также обменялись опытом по переходу к более экологичной модели развития. В частности, азербайджанские коллеги рассказали о проводимой работе по производству экологически чистой энергии, в том числе в Карабахском регионе страны. Было подчеркнуто, что прокладка электрокабеля по дну Черного и Каспийского морей с целью экспорта "зеленой" электроэнергии в Европу станет значительным вкладом наших стран в продвижение "зеленой" повестки.

Советник Президента РК подчеркнула, что лидер Казахстана уделяет особое внимание вопросам защиты окружающей среды, проинформировала собеседников об инициативах Казахстана по переходу к "зеленой" энергетике, в том числе о создаваемом в Алматы Проектном офисе стран Центральной Азии по вопросам климата и "зеленой" энергетики, в рамках которого уже началось формирование портфеля проектов. В целях поддержки азербайджанского председательства в СОР29 З. Сулейменова предложила начать разработку совместных проектов по борьбе с изменением климата. Предложение было поддержано азербайджанскими коллегами, которые отметили значительные достижения Казахстана в продвижении экологических инициатив и формировании соответствующего законодательства.

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