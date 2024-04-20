Парвиз Шахбазов и Дэнис Фрэнсис обсудили в Нью-Йорке сотрудничество по COP29 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и президент Генеральной Ассамблеи ООН Дэнис Фрэнсис на встрече в Нью-Йорке обсудили сотрудничество в рамках COP29, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго.

"Помимо обмена опытом и инициативами с международным энергетическим сообществом, Азербайджан сосредоточен на достижении важных результатов по финансированию выполнения обязательств по климату и "зеленой" энергетике. На встрече с Дэнисом Фрэнсисом было сообщено о планах проведения инвестиционных форумов с целью привлечения инвестиций в сферу "зеленой" энергетики, поддержки развивающихся стран со стороны ООН и формата COP и продвижения международного сотрудничества в этом направлении", - отмечено в сообщении.

Фрэнсис выразил благодарность за участие Азербайджана впервые на проводимой Генассамблеей ООН "Неделе устойчивого развития" и высоко оценил усилия страны в сфере экономических преобразований, устойчивого развития и "зеленой" энергетики.

"Президент Генеральной Ассамблеи подчеркнул, что энергетический переход способствует прогрессу в достижении многих Целей устойчивого развития (ЦУР). Он также отметил, что богатый опыт Азербайджана по проведению масштабных мероприятий будет способствовать успешному проведению COP29, а также выполнению целей "зеленой" энергетики", - сообщает минэнерго.

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