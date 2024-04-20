Шахбазов и Уорлик обсудили "Дорожную карту по энергоэффективности" и сотрудничество по COP29 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече в Нью-Йорке с заместителем исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Мэри Берс Уорлик обсудил проект "Дорожной карты энергоэффективности для Азербайджана", подготовленный этим Агентством в рамках программы "EU4Energy".

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго Азербайджана.

"Была оценена важность этого документа с точки зрения вклада в выполнение Азербайджаном климатических обязательств", - отмечено в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о приоритетах повестки дня COP29, включая принятие новых глобальных коллективных финансовых мер, взаимное сотрудничество по COP29, а также деятельность по продвижению Азербайджана в отношении возобновления национально-определяемых обязательств (NDC) по климатическим обязательствам (выбросы парниковых газов) и интенсивному сотрудничеству с МЭА в этом контексте.

"Были рассмотрены меры, принимаемые Азербайджаном в связи с его присоединением к инициативам "Глобальное обещание по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности" и "Глобальное обещание по метану", а также шаги по энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов", - уточняет минэнерго.

Также обсуждались инновации, связанные с созданием в Азербайджане мощностей по производству возобновляемой энергии, их интеграцией в энергосистему, использование морской ветровой энергии, реализация проектов коридоров "зеленой" энергетики в различных направлениях.

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