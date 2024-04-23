БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут применяться налоговые льготы в связи с COP29.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, доходы физических лиц-нерезидентов, привлеченных к поставкам товаров, выполнению работ и оказанию услуг в связи с проведением в Азербайджанской Республике 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29) на основании подтверждающего документа органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от подоходного налога с 1 марта 2024 года на 9 месяцев.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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