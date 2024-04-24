ЕБРР назначил ответственного за информирование о "зеленых" инициативах банка

БАКУ /Trend/ - Куратор по связям с общественностью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Западным Балканам и Азербайджану Резо Битсадзе стал ответственным за освещение "зеленых" инициатив ЕБРР по всему миру, о чем он сообщил на своей странице в соцсетях, передает в среду Trend.

"Я останусь ответственным за внешние коммуникации ЕБРР в Азербайджане и буду курировать освещение "зеленых" инициатив банка в мире. Это новое назначение по "зеленым" инициативам банка произошло в 2024 году, который является особенно важным для Азербайджана, готовящегося к проведению COP29", - отметил Битсадзе.

По его словам, ЕБРР является лидером в области климатического финансирования и половина его бизнеса в мире уже является "зеленой".

Битсадзе отметил, что нужно продвигать устойчивые инвестиции, поддерживать все, что связано с охраной окружающей среды, реформированием регулирования (финансирования) и мобилизацией частного финансирования.