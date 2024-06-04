В Баку подписаны документы по созданию трех ВИЭ с "Masdar" суммарно на 1000 МВт

БАКУ/Trend/ - В Баку в ходе визита министра промышленности и высоких технологий ОАЭ, председателя совета директоров компании "Masdar" Султана Ахмеда Аль-Джабера подписаны соглашения по проектам "зеленой" энергетики на общую установленную мощность 1000 МВт.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

В частности, подписано "Дополнение к инвестиционному соглашению" между министерством энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" и компанией Объединенных Арабских Эмиратов "Masdar" по Билясуварской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 445 МВт, Нефтчалинской СЭС мощностью 315 МВт и Абшеронской ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт (в Гарадаге).

Также одобрены сам проект Гарадагской ветроэлектростанции, договор купли-продажи энергии, договор "О присоединении к сети электропередачи" и "Договор аренды земли".

Со стороны Азербайджана документы подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев, а со стороны компании "Masdar" - главный исполнительный директор Мухаммад Джамиль Аль-Рамахи.

Также стороны обсудили участие обеих госкомпаний в добывающем секторе двух стран и сотрудничество в рамках COP29.

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