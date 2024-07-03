Сколько стоит в Азербайджане установка солнечной панели в доме?

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане растет интерес к альтернативной энергетике. В результате возрос интерес к солнечным панелям. Солнечные панели - это технология, которая преобразует энергию солнечного света в электричество. В настоящее время солнечная энергия используется примерно в 70 странах мира, и разрабатываются перспективные проекты в этой сфере. Учитывая большое количество солнечных дней, использование солнечных панелей развивается и в Азербайджане. В этом направлении ведется большая работа.

Сколько же стоит установка солнечной панели в доме?

Для получения максимальной электроэнергии от солнечной панели важно наличие солнечной погоды. Солнечные панели работают с 50-процентной мощностью даже в пасмурную погоду.

Основным производителем солнечных панелей в мире считается Китай. В Азербайджане они также производятся. Специального разрешения на установку солнечных панелей в домах не требуется. Их стоимость колеблется в пределах 400-600 манатов в зависимости от мощности. Если включить в эту сумму расходы на другое оборудование и монтаж, то цены могут варьировать в пределах 8-12 тысяч манатов в зависимости от количества панелей. Солнечные панели могут удовлетворить около 50% потребностей домов в энергии в среднем 300 дней в году. Срок службы солнечных панелей составляет около 30 лет. Мощность самой большой солнечной панели - 700 Вт. Чаще всего используются солнечные панели мощностью 550 Вт.

Поскольку солнечные батареи обходятся дорого, у них большой срок окупаемости. Но по сравнению с прошлыми годами интерес предпринимателей к ним растет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!