Единогласным решением Азербайджан выбран соучредителем ATACH на 2024-2026-е годы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состоялись панельные обсуждения на тему влияния изменений климата на здоровье людей. Азербайджан был выбран соучредителем Альянса за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH) на 2024-2026-е годы .

Как сообщает Trend, выступивший на мероприятии министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев подчеркнул, что Конференция сторон станет ключом к климатической солидарности, призвал все страны-участницы к дальнейшей активизации усилий, направленных на устранение негативных последствий изменения климата.

В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия для определения практических решений.

Выступивший на панельной сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что влияние изменения климата на здоровье граждан и экономику стран многогранно и вызывает все большую обеспокоенность.

По словам министра, частота таких экстремальных погодных явлений, как наводнения и засухи, за последние десятилетия значительно возросла: "Примерно треть смертей связана с жарой ввиду климатических изменений, а число экстремальных погодных катастроф, вызванных изменением климата, за последние 50 лет возросло в пять раз".

Отметив, что экстремальные погодные явления создают идеальные условия для распространения инфекционных заболеваний, министр подчеркнул важность принятия национальной политики, минимизирующей риски изменения климата, которая может помочь ограничить воздействие на здоровье и экономические последствия.

"В курсе экономического развития, обозначенном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, одним из приоритетных направлений является превращение освобожденных от оккупации территорий - Карабаха и Восточного Зангезура в зону зеленой энергии. Задача заключается в том, чтобы с использованием обладающих высоким потенциалом возобновляемых источников энергии обеспечить эти территории экологически чистой зеленой энергией и, изучив перспективы внедрения зеленых технологий, сформулировать предложения", - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

Затем состоялось избрание нового соучредителя Альянса за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH).

Единогласным решением Азербайджан выбран соучредителем ATACH на 2024-2026-е годы.

Выступившие на мероприятии генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметили, что Азербайджанская Республика как председатель COP29 и с целью содействия продвижению Коалиции преемственности председательств Бакинской COP по климату и здоровью присоединяется к ATACH и будет выступать в качестве соорганизатора Альянса в 2024-2026-х годах.

Опираясь на программу здравоохранения COP26 и глобальные инициативы в области климата и здоровья, выдвинутые COP27, COP28, COP29 и 77-й Всемирной ассамблеей здравоохранения, ATACH обеспечивает важный глобальный механизм сотрудничества для стимулирования действий по изменению климата и здоровью, в том числе для формирования климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения.

Присоединившись к ATACH, Азербайджанская Республика взяла на себя обязательство работать над созданием климатически устойчивой системы здравоохранения, которая будет иметь решающее значение для защиты и укрепления здоровья населения в условиях меняющегося климата.

Выступая в качестве соорганизаторов, Всемирная организация здравоохранения и Азербайджанская Республика твердо намерены работать с прошлыми и будущими председательствами COP, а также со всеми членами ATACH, с целью придать глобальный импульс действиям в области климата и здоровья через ATACH.

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