В рамках COP29 состоялось заседание Коалиции министров финансов по климатической деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 ноября в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на COP29 состоялось специальное заседание Коалиции министров финансов по климатическим действиям (The Coalition of Finance ministers for Climate Action).

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство финансов Азербайджана.

Отмечается, что Азербайджанская Республика была представлена на заседании в качестве полноправного члена Коалиции. "В ходе панельных дискуссий были обсуждены вопросы, связанные с мобилизацией финансов и инвестиций для успешной реализации Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), координацией инициатив финансовой мобилизации для климата между странами-членами, а также эффективным и скоординированным обеспечением климатического финансирования партнерскими организациями и частным сектором. В то же время в центре внимания во время обсуждений была поддержка партнерским организациям, поставщикам финансовых услуг и частному сектору в обеспечении ОНУВ в странах и активном участии в финансовой мобилизации для Национального плана адаптации.

Заместитель министра финансов Великобритании лорд Ливермор, министр финансов Египта Ахмед Кучук, министр финансов Уругвая Азуджена Арбелече, министр финансов Маршалловых островов Давид Пауль, заместитель министра финансов Королевства Нидерландов Яспер Феселинг и другие в своих выступлениях подчеркнули важность гармонизации реальных финансовых возможностей стран в предоставлении ОНУВ, обеспечения финансовой доступности для борьбы с изменением климата и международного сотрудничества для финансирования климатической деятельности.

В то же время министры финансов в своих выступлениях выдвинули предложения и рекомендации по более эффективной мобилизации финансовых ресурсов для осуществления ОНУВ, а также по принятию необходимых и устойчивых мер против глобальных вызовов, связанных с климатом.

Выступивший на заседании министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов высоко оценил деятельность Коалиции министров финансов по климатической деятельности и проведение очередного заседания Коалиции в Баку в рамках COP29. Было отмечено, что за последние шесть месяцев к Коалиции присоединились 5 новых стран, что свидетельствует о ее растущем влиянии и авторитете.

Министр отметил, что в качестве председателя COP29 Азербайджан является инициатором создания Фонда действий по климатическому финансированию и выделит соответствующую сумму для внесения своего вклада в Фонд. Было отмечено, что средства Фонда формируются на основе добровольных пожертвований стран и компаний, производящих углеводородное топливо. Эти средства будут направлены на финансирование проектов, связанных с климатом, продвижение возобновляемых источников энергии и поддержку исследований и разработок новых климатических решений.

Выступивший на заседании представитель МВФ высоко оценил инициативу Азербайджанской Республики и отметил, что это первая инициатива в регионе Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Было отмечено, что 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обсудил участие Азербайджана в программах помощи развивающимся странам, связанных с климатическими вызовами, через Фонд.

Коалиция министров финансов по борьбе с изменением климата, членами которой являются министры финансов 95 стран, осуществляет институциональное партнерство с 26 международными организациями, и эти международные организации играют ключевую техническую и консультативную роль в поддержке усилий министров финансов по разработке и реализации политики в области изменения климата. В настоящее время Коалицию возглавляют министры финансов Нидерландов и Уганды", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

