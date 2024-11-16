Стартовала сессия "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Баку стартовала сессия "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Как сообщает в субботу Trend, на этой сессии выступят люди, находящиеся на передовой борьбы с изменением климата, включая молодежь, представителей коренных народов и наиболее уязвимых к климатическим изменениям сообществ.

Они поделятся своим опытом и расскажут о реалиях, с которыми сталкиваются, чтобы вдохновить на коллективные усилия по преодолению климатического кризиса.

В ходе дискуссий будут обозначены актуальные климатические приоритеты, стоящие перед человечеством, и заложены основы для проведения Парламентской встречи.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.