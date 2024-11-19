Бакинская инициатива "Гармония" станет важным инструментом для привлечения международных инвестиций - замминистра

БАКУ /Trend/ - Бакинская климатическая инициатива "Гармония" станет важным инструментом для привлечения международных инвестиций и сотрудничества.

Как сообщает Trend во вторник, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов на панельной дискуссии на тему "Финансирование трансформации агропродовольственной системы" в рамках COP29.

"Азербайджан намерен в полной мере использовать эту глобальную платформу для усиления наших усилий по поддержке устойчивого сельского хозяйства. Бакинская климатическая инициатива "Гармония" для фермеров направлена на поддержку фермеров, особенно женщин и молодежи, предоставляя доступ к климатическому финансированию, цифровым инструментам и знаниям, необходимым для внедрения устойчивых сельскохозяйственных практик. Эта инициатива станет важным инструментом для привлечения международных инвестиций и сотрудничества, что позволит нам расширить наши возможности по поддержке климатически устойчивого сельского хозяйства", – подчеркнул он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.