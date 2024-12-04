В более чем 550 жилых домах и зданиях, находящихся на освобожденных от оккупации территориях установлены солнечные панели (ФОТО) (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Переход на зеленую энергию является одним из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане. На освобожденных от оккупации территориях также реализуются крупномасштабные проекты, направленные на экологически чистое и устойчивое производство энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщил Trend начальник отдела управления проектами Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Джабраил Алиев.

Он рассказал о преимуществах зеленых технологий, применяемых на освобожденных от оккупации территориях, и достижениях в этой области.

Представитель агентства сказал, что в настоящее время продолжаются работы в направлении производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, мер по повышению энергоэффективности и другим направлениям.

"Карабах и Восточный Зангезур были объявлены зеленой энергетической зоной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В соответствии с распоряжением № 2026, подписанным в 2021 году, с привлечением международной консалтинговой компании была разработана соответствующая концепция. Распоряжением Кабинета министров № 357s от 21 июня 2022 года утвержден "План мероприятий по созданию зеленой энергетической зоны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах". В настоящее время продолжаются работы по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии, по мерам по повышению энергоэффективности, строительству инфраструктуры для использования электромобилей, монтажу установок возобновляемой энергии на крышах зданий, в частности солнечных батарей, а также внедрению зеленых решений, таких как светодиодные лампы, в освещении улиц и дорог", - отметил он.

Дж. Алиев подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях, наряду с 32 гидроэлектростанциями общей мощностью 270 МВт, в более чем 550 частных жилых домах и общественных зданиях установлены солнечные панели общей мощностью более 3000 кВт.

"В селах Забух и Сус Лачинского района в каждом частном жилом доме, административных зданиях, школе и детском саду установлены солнечные панели на крыше, доступные гражданам. А в городе Лачин на каждом из 24 частных жилых домов установлена система солнечных панелей мощностью 3-5 киловатт, как с подключением к сети, так и автономно. Внедрение этих технологий значительно снижает затраты на электроэнергию для населения, делая энергоснабжение экологически чистым. В будущем установка солнечных панелей на крышах будет продолжена в новых частных жилых домах и общественных зданиях", - сказал он.

"Кроме того, на освобожденных от оккупации территориях при освещении улиц и дорог используются светодиодные лампы. Светодиодная система освещения не только экономит энергию, но и долго служит и улучшает эстетический вид городов.

В целях содействия защите окружающей среды путем поощрения использования электромобилей в этих районах увеличивается количество пунктов зарядки электроэнергии", - добавил представитель ведомства.

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