Назван объем "зеленой энергии", произведенной в прошлом году в Карабахе и Восточном Зангезуре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Карабахе и Восточном Зангезуре было произведено 550 миллионов киловатт-час "зеленой энергии".

Об этом в понедельник Trend сообщили в ОАО "Азерэнержи".

За 12 месяцев 2024 года "Азерэнержи" произвело до 550 миллионов киловатт-часов экологически чистой "зеленой энергии" на 32 гидроэлектростанциях в Карабахе и Восточном Зангезуре. Треть из этих 550 миллионов киловатт-часов, то есть около 200 миллионов киловатт-часов, удовлетворяла потребности освобожденных от оккупации территорий, а оставшиеся две трети были переданы в республиканскую энергосистему и направлены на нужды других частей страны. В результате было сэкономлено 120 миллионов кубометров природного газа, предотвращен выброс 225 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

Отметим, что только в 2024 году в Карабахе и Восточном Зангезуре при участии руководства страны было открыто 7 гидроэлектростанций. Так, были сданы в эксплуатацию построенные "Азерэнержи" на освобожденных территориях Азербайджана - крупнейшая гидроэлектростанция, построенная за последние четыре года "Юхары Ванг" мощностью 22,5 мегаватта, "Зар" мощностью 4,3 мегаватта, "Забух" мощностью 2,8 мегаватта, "Гырыгышлаг" мощностью 4,6 мегаватта, а в Зангиланском районе "Шайыфлы", "Зангилан" и "Сарыгышлаг" мощностью по 10,5 мегаватта каждая.

Тем самым последовательно ведется работа по выполнению поручения Президента Ильхама Алиева по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии". Так, за 4 года введено в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт, а в 2025 году планируется открытие еще 11 гидроэлектростанций. В целом же в ближайшие годы планируется строительство дополнительных гидроэлектростанций мощностью 200 мегаватт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!