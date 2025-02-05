В Туркменистане проведен брифинг по итогам COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов принял участие в восьмой Координационной встрече климатической группы партнёров по развитию, организованной в здании ООН посольством Великобритании в Туркменистане и представительством ООН в Туркменистане с участием дипломатического корпуса.

Как сообщили в среду Trend в посольстве Азербайджана в Туркменистане, в ходе встречи посол провёл брифинг, посвящённый основным результатам Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года.

На брифинге были представлены важные результаты, достигнутые на COP29, а также подчеркнуты усилия Азербайджана в области международного сотрудничества и решения вопросов изменения климата. Кроме того, была представлена подробная информация о ключевых приоритетах климатической политики Азербайджана, инициативах, реализуемых на региональном и глобальном уровнях, а также о возможностях для будущего сотрудничества.

Посол Гисмет Гезалов подчеркнул, что проведение COP29 в Азербайджане в 2024 году является свидетельством растущего авторитета страны на международной арене под руководством Президента Ильхама Алиева. Проведение COP29 является ключевым событием 2024 года для Азербайджана и отражает последовательную приверженность страны стратегии перехода к "зеленой" экономике. Это способствует укреплению позиций Азербайджана в борьбе с изменением климата на международном уровне и подтверждает его лидерство в этой области.

Посол отметил, что Азербайджан успешно подготовился к глобальному мероприятию и за 10 месяцев достиг поставленных целей. В рамках COP29, саммита климатических действий мировых лидеров, было проведено 34 мероприятия высокого уровня и более 100 мероприятий по различным направлениям, таким как экология, финансы, инвестиции, энергетика, мир, наука, технологии, продовольственная безопасность, урбанизация и гендерное равенство. В этих мероприятиях приняли участие представители 198 стран, в том числе 80 глав государств и правительств, более 200 международных организаций и до 2000 представителей НПО. В рамках COP29 было объявлено 14 глобальных и 7 региональных инициатив.

Гисмет Гезалов отметил, что одним из ключевых решений COP29 стало определение новой цели климатического финансирования в размере 1,3 триллиона долларов США. В этом контексте финансовые обязательства в размере 100 миллиардов долларов, принятые в 2009 году, были увеличены в три раза, в результате чего к 2035 году развитые страны должны будут довести эту сумму до не менее 300 миллиардов долларов. Кроме того, всем сторонам было предложено увеличить ежегодные финансовые потоки в развивающиеся страны за счёт государственных и частных ресурсов до 1,3 триллиона долларов на климатические меры.

Посол также подчеркнул, что Азербайджан играет значимую роль в глобальном и региональном сотрудничестве в области борьбы с изменением климата. Он также отметил важность сотрудничества в рамках COP29, осуществляемого в организациях стран Центральной Азии и тюркских государств. Гисмет Гезалов сообщил, что в рамках COP29 между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве в области возобновляемых источников энергии, а также будет реализован проект по передаче чистой энергии через Каспийское море в Европу по кабельной линии. Кроме того, в рамках программ SPECA и CAREC были предложены новые инициативы сотрудничества для стран Центральной Азии в области климата и инноваций. В рамках COP29 также был представлен проект "Каспийский дом: платформа экологических организаций прикаспийских стран" был подписан соответствующий меморандум.

Посол подчеркнул, что в период своего председательства в COP29 Азербайджан будет продолжать инициативы и прилагать усилия для дальнейшего укрепления своих позиций в вопросах изменения климата.

В ходе брифинга был показан видеоролик, в котором были представлены достижения и хронологическая статистика COP29.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!