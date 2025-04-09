Начаты работы по проекту солнечной электростанции "Шафаг" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Джебраиле начаты некоторые работы по проекту солнечной электростанции "Шафаг".

Об этом сообщила Trend руководитель пресс-службы компании bp-Azerbaijan Тамам Баятлы.

Она напомнила, что солнечная электростанция "Шафаг" будет построена в одном из освобожденных от оккупации районов Азербайджана - в Джебраиле, и подчеркнула, что проект будет реализован с использованием инновационного подхода.

"Мы связали этот проект с проектом электрификации Сангачальского терминала, оператором которого является bp. Эти два проекта взаимосвязаны. Потому что после завершения строительства солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраиле вырабатываемая там электроэнергия будет виртуально передаваться на Сангачальский терминал. Количество энергии, необходимое самому Сангачальскому терминалу, будет компенсироваться из государственной электросети Азербайджана. В результате весь терминал будет электрифицирован. В настоящее время используются газогенераторы для работы терминала, где газ сжигается для топлива. Эти генераторы также обеспечивают терминал электроэнергией", - сказала она.

По словам T.Баятлы, после запуска проекта солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраиле эти газовые генераторы больше не понадобятся.

"Терминал также обеспечит себя необходимым количеством электроэнергии за счет энергии, производимой на "Шафаг". В настоящее время по проекту идут определенные работы. Но мы ждем окончательного инвестиционного решения инвесторов, участвующих в проекте, относительно полного исполнения, начала строительных работ. Вслед за этим решением выделяются инвестиции на проект, после чего дается старт работам. Это произойдет в ближайшее время", - сказала она.

Представитель bp отметила, что уже определены инвесторы, то, в чем заключается работа компании по проекту, сколько лет займет строительство и когда появится первая электроэнергия - обо всем этом будет объявлено во время принятия окончательного инвестиционного решения.

"В настоящее время компания, отвечающая за все работы по проекту - это bp. Однако bp уже подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) и Азербайджанским фондом развития бизнеса о присоединении к этому проекту в качестве партнера. То есть две упомянутые мной организации также будут инвесторами по рассматриваемому проекту", - сказала она.

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