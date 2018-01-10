Азербайджанская компания интегрирует карту Турции в навигационную систему GoMap

10 января 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Электронная карта Турции будет доступна в системе GoMap (gomap.az) в ближайшие дни, сообщили Trend в компании SINAM.

Проект Gomap.az инициирован министерством культуры и туризма Азербайджана, а компания SINAM выступает его исполнителем.

Карта Турции полностью готова и адаптирована под платформу GoMap. Соглашение о включении карты Турции в GoMap было достигнуто с турецкой компанией Infotech, с которой проект реализуется на уровне партнерства. Расширение охвата GoMap сделает этот сервис полезным и для туристов, посещающих Турцию.

В настоящее время GoMap позволяет проложить единый маршрут на территории Азербайджана и Грузии. Электронная карта GoMap является одним из первых ресурсов в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии, который создан на базе "облачных" технологий. В карту интегрирована функция прокладки маршрута. Кроме того, электронная карта содержит фотографии и описания памятников истории и культуры.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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