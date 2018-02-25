ADSL подключение будет доминировать на интернет рынке Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ближайшие пять лет вывод услуги ADSL из портфолио поставщиков интернет услуг не предвидится, сказал Trend генеральный директор компании Avirtel Эсмаил Шабани.

По словам Шабани, географическая составляющая является главной причиной, по которой данная технология будет преобладать на интернет рынке.

«Существуют территории, где требуются особые усилия для прокладки медных линий, не говоря уже о доставке «оптики». Прокладка оптических линий осуществляется по определенным стандартам. Для этого необходимо наличие кабельно-канализационных сооружений, для строительства которых требуется господдержка и, конечно же, ощутимые вложения. Сегодня даже в США имеются населенные пункты, где преобладает сервис ADSL. В целом, сегодня нет оснований для ухода ADSL с рынка в ближайшие пять лет. Однако развитие этой технологии в плане увеличение скоростей доступа, вполне допустимо», - сказал Шабани.

Затронув вопрос развития беспроводного фиксированного интернет по технологии LTE, глава Avirtel отметил, что этот сервис вряд ли будет пользоваться спросом среди корпоративных пользователей ввиду того, что она не гарантирует безопасный доступ.

«Корпоративный сектор более склонен пользоваться оптическим подключением. По всей видимости, фиксированный LTE будет пользоваться спросом среди домашних потребителей», - сказал Шабани.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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