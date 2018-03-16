Госоператоры связи Азербайджана переходят на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров связи Азербайджана (ООО «Бакинская телефонная связь» и Aztelekom) в праздничные дни будут работать в усиленном режиме, сообщил Trend в пятницу источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, кроме того, всем структурным подразделениям министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поручено обеспечить в праздничные дни бесперебойную работу для предоставления услуг связи, интернета, телевидения, радио- и почтовой связи.

В преддверии праздника и праздничные дни стационарные телефоны не будут отключаться за имеющиеся долги или по иным причинам.

Ведомство также поручило принять дополнительные меры для обеспечения удобства абонентов, усилить службу безопасности и привести в готовность аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.

В Азербайджане в связи с праздником Новруз, дни с 20 по 26 марта (включительно) объявлены нерабочими.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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