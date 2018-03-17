Nar расширяет сеть продаж на территории страны

17 марта 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Nar провел встречу, посвященную итогам прошедшего года, со своими торговыми представителями, сообщает в субботу азербайджанский мобильный оператор.

Основной целью встречи являлось обсуждение достижений за прошлый год и определение основных направлений стратегии продаж оператора на 2018 год. Во время мероприятия, было отмечено, что за прошлый год общее число торговых точек Nar возросло и достигло цифры 1 647.

Одним из основных направлений стратегии продаж являлось уделение повышенного внимания абонентам Nar, проживающим в регионах страны, и предоставление им услуг высокого качества. Придавая важность не только столице, но и регионам, в течение прошлого года Nar организовал более 50 мероприятий, направленных на продвижение и повышение уровня продаж в регионах страны. В результате, к тарифу Yerlim, созданному специально для регионов, только за 2017 год присоединилось 256 тысяч человек.

Выступая на встрече с торговыми представителями, главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке отметил важность высококачественных услуг и эффективной стратегии продаж для компании: «Руководствуясь пожеланиями и требованиями абонентов Nar, мы предоставляем азербайджанскому потребителю качественные продукты по выгодным ценам. Благодаря инвестициям в нашу сеть, абоненты Nar имеют возможность пользоваться услугами высокого качества, что в свою очередь, привлекает к нам еще больше новых клиентов. Мы продолжаем расширять наши каналы сбыта при помощи быстрых и гибких решений, чтобы обеспечить лучший клиентский опыт для наших абонентов».

Nar делает все возможное, чтобы каналы продаж были готовы к качественному обслуживаю еще большего количества клиентов, чтобы удовлетворить запросы потребителей, растущие благодаря новым продуктам, расширенной сети и выгодным ценам.

Более подробную информацию о продуктах и услугах оператора можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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