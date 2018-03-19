В Джоджуг Марджанлы устанавливается первый платежный терминал

БАКУ /Trend/ - Компания Komtec устанавливает первый платежный терминал MilliÖN в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщили Trend в понедельник в компании.

Как сказали в компании, ввод терминала в эксплуатацию состоится 20 марта, и будет приурочен к празднику Новруз байрам.

«Это первый установленный в селе платежный терминал, который упростит доступ населения к коммунальным и другим видам платежей. Не исключено, что их число в будущем будет увеличено», - сказали в компании.

Сеть MilliÖN состоит приблизительно из пяти тысяч точек оплаты, установленных в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры).

Терминалы MilliÖN предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Кроме того, через терминалы MilliÖN, установленных на автобусных остановках в Баку, возможна также покупка и загрузка транспортных карт BakiKart.

В настоящее время на рынке платежных терминалов Азербайджана присутствуют также устройства e-GovPay, eManat, ExpressPay, "ASAN Ödəniş", Easypay, Pulpay и платежные терминалы Международного банка Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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