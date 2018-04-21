В Узбекистане создаётся центр передовых технологий

21 апреля 2018 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане при министерстве инновационного развития страны будет создан новый Центр передовых технологий.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «Об образовании Центра передовых технологий при министерстве инновационного развития Республики Узбекистан».

Согласно тексту постановления, Центр создается для поддержки высокотехнологичных предприятий, внедрения инновационных идей, технологий и проектов на базе ГУП «Учебно-экспериментальный Центр высоких технологий».

В документе говорится, что новая структура создается в целях создания условий по активизации развития научной и инновационной деятельности, широкой интеграции науки, образования и производства, генерации и применения новых знаний, эффективного использования научно-инновационного потенциала и научно-лабораторной базы в разработке и внедрении передовых инновационных идей, технологий и проектов.

В постановлении отмечается, что Центр будет проводить фундаментальные прикладные научные исследования, создавать инновационные разработки в области передовых технологий.

Также центр будет выполнять целевые научно-технические и инновационные программы на уровне мировых требований и стандартов.

Центр будет привлекать к сотрудничеству ученых и исследователей, обеспечивать интеграцию науки, образования и производства с целью разработки наукоемкой продукции и конкурентоспособных отечественных инновационных технологий.

Центру поручено развивать эффективные формы сотрудничества с академической, вузовской и отраслевой наукой, проводить совместные научные исследования, а также разрабатывать наукоемкие технологии и т.д.

Глава Узбекистана поручил разработать дорожную карту по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности центра.

Президент поручил ввести в учебные планы по повышению квалификации управленческих кадров Академии государственного управления дисциплины «Инновационный менеджмент» и «Управление инновационными проектами».

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Лукойл» огласила планы по инвестициям в Узбекистане
Энергетика 11:46
Узбекско-корейское СП объявляет тендер
Тендеры 11:16
"Узбекские авиалинии" объявляют тендер
Тендеры 10:55
Казахстан принял участие в заседании глав ВС стран СНГ
Казахстан 10:26
Президенты Узбекистана и России обсудили запуск совместного газового проекта
Энергетика 09:42
Узбекистан закупил в Казахстане верблюдов на более $1 млн
Бизнес 20 апреля 17:30
Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации
Политика 20 апреля 16:23
Узбекистан принял участие в заседании форума «Сердце Азии – Стамбульский процесс»
Узбекистан 20 апреля 16:19
Таджикистан значительно увеличил поставки цемента в Узбекистан в I квартале 2018 года
Бизнес 20 апреля 16:05
JICA о росте инвестиционной привлекательности Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 20 апреля 14:59
Узбекистан и Всемирный банк обсудили инновационное развитие
Бизнес 20 апреля 14:21
МВД Узбекистана и Турции обсудили сотрудничество
Узбекистан 20 апреля 13:03
В Ташкенте паспорта заменят ID-картами
Узбекистан 20 апреля 11:52
«Лукойл» намерена поставлять в Китай до 80% узбекского газа
Энергетика 20 апреля 10:50
JICA о ходе строительства ТЭС в Узбекистане (эксклюзив)
Энергетика 20 апреля 10:35
Минюст Узбекистана и ПРООН будут совместно бороться с коррупцией
Узбекистан 20 апреля 10:32
Узбекская армия продолжает оставаться самой сильной в Центральной Азии
Узбекистан 20 апреля 09:14
«Яндекс» поможет продаже узбекских товаров в России
Бизнес 19 апреля 18:58