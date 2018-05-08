С 1 июня прекращает работу Call-центр «Şəbəkə» почты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С первого июня 2018 года номер службы поддержки «123» центра обслуживания граждан – «Şəbəkə» прекращает свою работу, сообщили Trend во вторник в Центре.

Запросы граждан относительно почтовых и финансовых услуг будут обрабатываться единым Call-центром службы поддержки «155».

В настоящее время справочная служба «155» обрабатывает запросы граждан (на азербайджанском, русском и английском языках) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.

В ближайшее время в единый Call-центр предусматривается интеграция номеров справочных служб ООО Aztelekom и информационно-вычислительного центра - «157».

Как сообщалось ранее, в перспективе к Call-центру «155» предусматривается подключение тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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