В службу находок почты Азербайджана поступило более 50 утерянных документов

БАКУ /Trend/ - ОАО "Тамиз Шахар" 27 апреля передало в службу находок Pochtap почтовой службы Азербайджана - ООО Azerpoct 55 утерянных документа, сообщили Trend во вторник в ООО.

Почти половина из них удостоверения личности. Также среди документов, переданных в службу находок Pochtap, водительские права, свидетельства о регистрации транспортных средств, общегражданские паспорта, пенсионная книжка, удостоверение матери героини, орденская книжка, трудовые книжки, военные билеты, студенческое удостоверение, студенческая карта, электронная карта здоровья, рабочее удостоверение DIA Holding, партийные билеты, свидетельства о рождении и доверенность на управление автомобилем.

Получить информацию о найденных документах можно по номеру службы поддержки - "169", либо посредством сайта pochtap.az.

Служба находок Pochtap обеспечивает оперативную доставку утерянных документов посредством почтовой экспресс-службы Azerexpresspost по всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

Утерянные документы могут храниться в системе Pochtap в течение 30 дней и по истечении данного срока должны быть направлены в соответствующие структуры.

Сведения об утерянных документах вносятся оператором услуги в базу данных утерянных документов. Если документ будет найден, то владелец уведомляется об этом, и ему сообщают о том, в какое почтовое отделение необходимо прийти, чтобы забрать документ. Стоимость услуги составляет 1,8 маната.

Сервис Pochtap был запущен почтовым оператором в феврале 2017 года и реализуется совместно с Главным управлением полиции Баку, ЗАО "Бакметрополитен", ОАО "Тамиз Шахар" и ООО BakuBus.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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