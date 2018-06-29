Крупный телекоммуникационный проект Азербайджана вошел в фазу застоя

29 июня 2018 14:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Сроки подготовки рабочего плана по проекту TASIM на 2018 год задерживаются
ИКТ 5 апреля 17:58
Подготовка рабочего плана по TASIM временно отложена
ИКТ 21 февраля 17:48
Участники TASIM готовят годовой рабочий план
ИКТ 18 января 16:45
Азербайджан и Казахстан проложат оптический кабель по дну Каспия
ИКТ 9 декабря 2017 11:23
Азербайджан предложил подготовить ТЭО строительства крупной кабельной магистрали
ИКТ 8 декабря 2017 17:20
Азербайджан предложил тюркоязычным странам подписать соглашение по признанию е-подписи (ФОТО)
ИКТ 10 ноября 2017 14:22
Участники TASIM вновь соберутся в Баку
ИКТ 26 октября 2017 12:55
Крупный телекоммуникационный проект Азербайджана нуждается в политической поддержке
ИКТ 7 марта 2017 16:32
Россия предлагает альтернативный маршрут по проекту TASIM (Эксклюзив)
ИКТ 30 ноября 2016 11:23
В Азербайджане создается точка обмена интернет-трафиком в регионе
ИКТ 28 ноября 2016 17:30
Болгария подключится к крупнейшему телекоммуникационному проекту Азербайджана
ИКТ 1 октября 2016 09:45
Болгария подключится к крупнейшему телекоммуникационному проекту Азербайджана
ИКТ 29 сентября 2016 17:17
Еще один крупный IT-проект Азербайджана будет реализован под эгидой ООН
ИКТ 27 августа 2016 10:54
Крупнейший телекоммуникационный проект Азербайджана впредь будет курироваться ООН
ИКТ 23 августа 2016 15:10
Азербайджан и Туркменистан прорабатывают проект строительства оптической магистрали
ИКТ 23 мая 2016 11:10
Цены на нефть решили судьбу крупного регионального телекоммуникационного проекта
ИКТ 11 апреля 2016 13:56
Азербайджан и Туркменистан работают над подписанием документов по TASIM
ИКТ 17 марта 2016 16:32
Сети "Ростелеком" в Каспийском регионе готовы к участию в проекте TASIM
ИКТ 26 января 2016 13:07