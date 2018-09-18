Azercell предоставил в пользование абонентам новый эксклюзивный магазин в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telekom», придающий большое значение обеспечению максимального удобства абонентов, увеличивает число своих магазинов «Azercell Exclusive» в Баку и регионах страны. 18-го сентября компания предоставила в пользование абонентов магазин с новой концепцией в Гяндже. В связи с открытием магазина по адресу проспект Гейдара Алиева, 149 с 18 по 27 сентября Azercell предлагает своим абонентам новую выгодную смартфон кампанию. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине «Azercell Exclusive» в Гяндже, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и интернета на свой Azercell номер.

Для сведения отметим, что магазины с новой концепцией для обеспечения высокого уровня обслуживания абонентов снабжены всеми необходимыми условиями и самым современным оборудованием. В магазине профессиональные специалисты по продажам помогут абонентам сделать правильный выбор, протестировав и предоставив подробную информацию об интересующей их продукции. Также абоненты могут приобрести здесь различные устройства для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.), и аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или с оплатой наличными. Еще одним преимуществом магазинов с новой концепцией является то, что здесь имеется возможность осуществлять многие операции, выполняемые в офисах обслуживания клиентов.

Отметим, что магазины “Azercell Exclusive” представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюль-бюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, квартира 52, улица Бахтияра Вахабзаде, 556/57, улица Джавадхана, 3005), Хырдалане (проспект Гейдара Алиева, улица Мехди Гусейна, 54), Мардакян (поселок Мардакян, улица С.Есенина, 92/2, квартира 30), Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12), Сумгаите (11-ый микрорайон, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), Шамахе (улица Агамирзали Ахмедова, 1) и Барде (улица Исмата Гаибова, 8).

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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