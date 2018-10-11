Узбекистан намерен привлечь китайскую компанию к созданию "Безопасного города"

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялась встреча с президентом компании Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd Янгжон Ху. В ходе нее были обсуждены целесообразность и возможность участия китайской компании в проекте по созданию "Безопасного города", передаёт "Подробно.uz".

В ходе встречи стороны договорились в совместном изучении вопросов, связанных с проектом, которые могут быть полезными при определении концептуальных подходов при реализации проекта по созданию АПК "Безопасный город".

Компания Hikvision имеет большой опыт в разработке технологий в области систем видеонаблюдения и по реализации проектов "Безопасный город". Из примеров – "Безопасный город" в Сеуле, Шанхае, Нью-Йорке, Украине, Белоруссии, а также в Сингапуре на 100 тысяч IP камер. Продукция Hikvision успешно применяется в более чем 150 странах мира.

Штаб-квартира компании расположена в Ханчжоу. Будучи основанной в 2001 году, компания Hikvision сегодня обеспечивает работой более 13 тысяч сотрудников, включая научно-исследовательский штат в 4 000 человек.

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