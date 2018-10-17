В работе Youtube произошел массовый сбой‍

17 октября 2018 06:38 (UTC+04:00)

Массовый сбой в работе видеохостинга Youtube наблюдается в среду по всему миру, включая США, Австралию, Японию, страны Европы, как передаёт РИА Новости следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 4.00 мск. По данным сайта, около 44% жалоб связаны с проблемами при просмотре видео, еще 38% пользователей не могут зайти на сайт, а 17% указывают на невозможность авторизации.

"Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим ее. Мы приносим извинения за возможные неудобства и будем держать вас в курсе событий", — сказано в официальном Twitter Youtube.

Youtube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.

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