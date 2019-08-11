Chrome сохраняет лидерство на рынке мобильных браузеров в Азербайджане

11 августа 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За июль 2019 года доля мобильного браузера Chrome на рынке Азербайджана незначительно сократилась на 0,87 процента по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats.

Google Chrome является самым популярным мобильным браузером в Азербайджане, которому по состоянию на первое августа 2019 года принадлежат 63,18 процента рынка.

Доля рынка мобильного браузера Samsung Internet в Азербайджане по состоянию на конец июля составила 16,4 процента, что на 1,47 процента больше показателей прошлого месяца.

За отчетный период был зафиксирован незначительный рост на 0,18 процента в доле мобильного браузера Opera, которое на первое августа 2019 года составила 6,11 процента.

Статистические показатели мобильного браузера Safari за отчетный период сократились на 0,92 процента. Доля рынка браузера составила 9,36 процента.

Оставшаяся часть рынка распределена между мобильными браузерами Android (3,51 процента), Yandex (0,18 процента), Mozilla Firefox (0,08 процента), Internet Explorer (0,4 процента) и др.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: @kamala_mammadli

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