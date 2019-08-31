Рамин Гулузаде встретился с участниками конкурса AZCLOUD Hackathon 2019

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился на олимпийском стадионе с участниками конкурса AZCLOUD Hackathon 2019, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ведомство.

Гулузаде отметил, что сегодня в информационно-коммуникационной сфере есть потребность в квалифицированных молодых кадрах, рассказал об условиях, созданных для молодежи.

Также министр ответил на вопросы участников конкурса.

Компания AzInTelecom, входящая в систему министерства транспорта, связи и высоких технологий, в партнерстве с компаниями R.I.S.K, Azercell, TrendMicro и Bestcomp провела конкурс AZCLOUD Hackathon 2019. В ходе «хакатонов» программисты совместно должны решать различные задачи и разработать IT-проекты.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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