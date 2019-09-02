Определился победитель конкурса Azcloud Hackathon 2019

БАКУ /Trend/ - Победителем конкурса Azcloud Hackathon 2019 стала команда Coffee Jar, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В рамках конкурса команды работали на темы цифровизации связи и создания платформы CRM.

30 августа команды представили свои презентации членам жюри из девяти человек.

Напомним, что компания AzInTelecom, входящая в систему министерства транспорта, связи и высоких технологий, в партнерстве с компаниями R.I.S.K, Azercell, TrendMicro и Bestcomp провела конкурс AZCLOUD Hackathon 2019.

В конкурсе участвовали 20 команд: JetNails, Avanti, Espresso Team, Coffee Jar, Sooners, Simplify, 24/7, Just Amateurs, Binary Beats, CodeRun, Bottom text, Salam, Heaps don’t lie, 45 minutes, Code fathers, Good Fellas, Guardians, The Unknowns, Adroit, Novum Juniors. Отбор проводился с первого по 31 июля среди 59 команд.

На конкурсе команды должны были разработать и представить решения заданий. Для победившей команды предусмотрен приз в размере 10 тысяч манатов.

«AZCLOUD Hackathon 2019» прошел на Бакинском олимпийском стадионе. В рамках конкурса для комфортного выполнения технического задания каждой команде были выделены помещения (SkyBox).

Международные соревнования Hackathon проводятся во многих странах, на них программисты совместно решают различные задачи и разрабатывают IT-проекты.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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