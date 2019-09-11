Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)

11 сентября 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии Будапеште – продолжается проведение международной выставки-конференции ITU Telecom World 2019, организованной Международным союзом электросвязи (ITU). Основной темой выставки-конференции является расширение сотрудничества правительств и организаций в целях повышения качества жизни людей посредством цифровых технологий.

Как передает Trend со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, национальный павильон Азербайджана демонстрирует достижения и инновации страны в сфере ИКТ.

В частности, облачный провайдер AZCLOUD при Дата-центре ООО AzInTelecom представляет на выставке ряд облачных решений и услуг. Посетителям предоставлена подробная информация о таких продуктах, как TrendMicro и Deep Security. Также молодым программистам - участникам выставки была предоставлена информация о социальном проекте Azcloud Hackathon при ООО AzInTelecom и выданы приглашения для участия в конкурсе Azcloud Hackathon 2020.

Агентство по инновациям участвует в выставке с четырьмя стартапами («Виртуальная хирургия», Kuleko, Wexplain, 999 Эти стартапы также участвуют в глобальном инновационном конкурсе малого и среднего предпринимательства (Global SME Award).

Между национальным телекоммуникационным оператором Азербайджана Aztelekom и несколькими международными операторами проводится обмен мнениями о сотрудничестве. Параллельно ведутся переговоры с компаниями-производителями о внедрении новых технологий в регионах, проводятся презентации.

Компания Azercell также представлена стендом в национальном павильоне нашей страны, который дает полную информацию о стратегии цифровизации, а также об инновационных услугах, предлагаемых предприятиям и отдельным пользователям.

В состав делегации министерства транспорта, связи и высоких технологий, представляющей Азербайджан, входят представители структур министерства, частных компаний и стартапов.

Выставка продлится до 12 сентября.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
  • Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)
Новости по теме
Производитель фундука в Азербайджане увеличит объемы экспорта в Россию
Бизнес 18:04
Скоро начнется установка оборудования для закачивания скважины на месторождении «Абшерон»
Энергетика 17:50
Азербайджанское кондитерское предприятие расширит ассортимент шоколадных изделий
Бизнес 17:46
На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
ИКТ 17:33
Завершено восстановление 97% земель вдоль маршрута TAP
Энергетика 16:54
ОПЕК огласила прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 15:49
Лента новостей
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
Грузия 18:48
В Бакинском конгресс-центре пройдет грандиозный концерт Филиппа Киркорова "#ЦветНастроения. Я+R"
Звёздный мир 18:44
Огтай Асадов: К сожалению мы становимся очевидцами подхода "двойных стандартов"
Политика 18:42
Дорожная полиция Баку: Остановка на 30 сек на дороге задерживает почти 60 водителей
Общество 18:39
Качество меда на ярмарке в Баку будет проверять Агентство пищевой безопасности (ФОТО)
Общество 18:32
В Баку перенесена автобусная остановка (ФОТО)
Общество 18:27
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 18:16
Научные учреждения Азербайджана будут проходить аккредитацию
Общество 18:12
Грузия планирует реализацию нового проекта с голландской судостроительной компанией
Бизнес 18:07