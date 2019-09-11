Азербайджан демонстрирует свои инновационные достижения на международной выставке в Венгрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии Будапеште – продолжается проведение международной выставки-конференции ITU Telecom World 2019, организованной Международным союзом электросвязи (ITU). Основной темой выставки-конференции является расширение сотрудничества правительств и организаций в целях повышения качества жизни людей посредством цифровых технологий.

Как передает Trend со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, национальный павильон Азербайджана демонстрирует достижения и инновации страны в сфере ИКТ.

В частности, облачный провайдер AZCLOUD при Дата-центре ООО AzInTelecom представляет на выставке ряд облачных решений и услуг. Посетителям предоставлена подробная информация о таких продуктах, как TrendMicro и Deep Security. Также молодым программистам - участникам выставки была предоставлена информация о социальном проекте Azcloud Hackathon при ООО AzInTelecom и выданы приглашения для участия в конкурсе Azcloud Hackathon 2020.

Агентство по инновациям участвует в выставке с четырьмя стартапами («Виртуальная хирургия», Kuleko, Wexplain, 999 Эти стартапы также участвуют в глобальном инновационном конкурсе малого и среднего предпринимательства (Global SME Award).

Между национальным телекоммуникационным оператором Азербайджана Aztelekom и несколькими международными операторами проводится обмен мнениями о сотрудничестве. Параллельно ведутся переговоры с компаниями-производителями о внедрении новых технологий в регионах, проводятся презентации.

Компания Azercell также представлена стендом в национальном павильоне нашей страны, который дает полную информацию о стратегии цифровизации, а также об инновационных услугах, предлагаемых предприятиям и отдельным пользователям.

В состав делегации министерства транспорта, связи и высоких технологий, представляющей Азербайджан, входят представители структур министерства, частных компаний и стартапов.

Выставка продлится до 12 сентября.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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