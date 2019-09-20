Azericard предоставит клиентам услуги бесконтактного платежа

20 сентября 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы платежная система Азербайджана Azericard предоставит своим клиентам бесконтактные платежные услуги, сказал во время своего выступления на второй сессии девятого Международного каспийского энергетического форума генеральный директор ООО Azericard Фарид Гулиев, сообщает в пятницу Trend .

В настоящее время эта услуга доступна клиентам Международного банка Азербайджана (МБА), а в ближайшие месяцы отразится и в сервисах банков-партнеров компании.

Членами платежной системы Azericard на сегодняшний день являются 19 азербайджанских, а также один российский и один узбекский банк.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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